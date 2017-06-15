Президент РФ обсудил продэмбарго
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События

Президент РФ обсудил продэмбарго

Фото: © Фото с сайта kremlin.ru

Президент РФ обсудил продэмбарго

ИА «РОСБАЛТ» 15 июня 2017г., 13:28

Президент РФ Владимир Путин рассказал в ходе прямой линии о судьбе экономических мер, которые ввела Россия в ответ на санкции.

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По словам Путина, если западные партнеры начнут снимать санкции, тогда и «мы будем это делать, чтобы не было проблем с ВТО».
 
Обращаясь к представителям агробизнеса, он отметил, что «сегодня мы помогаем вам изо всех сил, чтобы вы набрали обороты и имели конкурентноспособность». После снятия режимов санкций в отношении отчественных производителей будет продолжаться косвенная поддержка, разрешенная ВТО, сказал Путин.
 
«Мы сделали все, чтобы наши производители нарастили производство овощей и фруктов <…>, но мы исходили из того, что наш производитель должен набрать такие обороты, чтобы закрыть внутренний рынок. И вы (производители сельхоз продукции — КОММЕНТАРИЙ) это сделали», — сказал Путин, отвечая на вопрос о продлении российских антисанкционных мер.

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