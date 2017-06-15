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Президент РФ обсудил продэмбарго
Президент РФ Владимир Путин рассказал в ходе прямой линии о судьбе экономических мер, которые ввела Россия в ответ на санкции..
По словам Путина, если западные партнеры начнут снимать
санкции, тогда и «мы будем это делать, чтобы не было проблем с ВТО».
Обращаясь к представителям агробизнеса, он отметил, что «сегодня мы помогаем вам изо всех сил, чтобы вы набрали обороты и имели конкурентноспособность». После снятия режимов санкций в отношении отчественных производителей будет продолжаться косвенная поддержка, разрешенная ВТО, сказал Путин.
«Мы сделали все, чтобы наши производители нарастили производство овощей и фруктов <…>, но мы исходили из того, что наш производитель должен набрать такие обороты, чтобы закрыть внутренний рынок. И вы (производители сельхоз продукции — КОММЕНТАРИЙ) это сделали», — сказал Путин, отвечая на вопрос о продлении российских антисанкционных мер.
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