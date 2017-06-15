Актер, говоря о фильме «Матильда» и обысков в «Гоголь-центре», спросил у президента, «кому это нужно?

«С Учителем я знаком лично. Я уважаю его как человека, настроенного патриотически, мне бы не хотелось вступать в его спор с депутатом Госдумы Поклонской. Она пытается защитить свою позицию. Никаких решений запретительных по этому поводу нет. Я рассчитываю, что этот спор решится в рамках закона», — сказал Путин.

Сам Учитель обратил внимание президента на то, что государство тратит на следственные действия большие деньги и этого быть не должно. Глава государства согласился с режиссером.

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