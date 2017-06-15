Политика
Судьбу фильма «Матильда» решено представить на усмотрение законодательных органов
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что ситуация вокруг фильма «Матильда» Алексея Учителя решится в рамках закона. Об этом глава государства заявил, отвечая на вопрос актера Сергея Безрукова..
Актер, говоря о фильме «Матильда» и обысков в «Гоголь-центре», спросил у президента, «кому это нужно?
«С Учителем я знаком лично. Я уважаю его как человека, настроенного патриотически, мне бы не хотелось вступать в его спор с депутатом Госдумы Поклонской. Она пытается защитить свою позицию. Никаких решений запретительных по этому поводу нет. Я рассчитываю, что этот спор решится в рамках закона», — сказал Путин.
Сам Учитель обратил внимание президента на то, что государство тратит на следственные действия большие деньги и этого быть не должно. Глава государства согласился с режиссером.онлайн, вклады, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
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