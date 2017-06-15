Нельзя считать Америку врагом
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События

Нельзя считать Америку врагом

Фото: © Фото с сайта www.kremlin.ru

Нельзя считать Америку врагом

ИА «РОСБАЛТ» 15 июня 2017г., 14:39

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос гражданина США заявил, что России не считает Америку своим врагом.

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Житель Аризоны записал обращение Путину, в котором спросил у российского лидера, что делать американцу, чтобы бороться с русофобией в стране?  

По словам Путина, «русофобия это результат обостряющейся внутриполитической борьбы в США». «Я бы не хотел давать вам какие-то советы. Мы не считаем Америку своим врагом», — сказала глава государства.

Президент РФ также заявил, что в США у России много друзей. «Мы крайне заинтересованы в нормальных отношениях с США», — добавил Путин.

При этом Путин надеется на конструктивную роль США в урегулировании кризиса на юго-востоке Украины. Российский лидер также выразил надежду на конструктивную роль США в урегулировании кризиса в Сирии на юго-востоке Украины.

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