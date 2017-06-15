Президент РФ благосклонно относится к возможной интеграции Украины и Европы
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События

Президент РФ благосклонно относится к возможной интеграции Украины и Европы

Фото: © Фото с сайта kremlin.ru

Президент РФ благосклонно относится к возможной интеграции Украины и Европы

ИА «РОСБАЛТ» 15 июня 2017г., 14:51

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии не согласился с жителем Киева, который позвонил в студию и сказал, что российские телеканалы всех украинцев «мажут одной краской».

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Путин ответил, что «никого никакой краской не мажут» и поблагодарил киевлянина за его позицию.
 
Затем Путина спросили, не хочет ли он ответить президенту Украины Петру Порошенко на его речь после введения безвизового режима с Евросоюзом, когда украинский президент зачитал стихотворение М.Ю. Лермонтова «Прощай, немытая Россия».
 
«Это говорит о том, что он знает русскую классику. За это похвалю», — подчеркнул Путин. Президент напомнил, что на момент написания стихотворения Лермонтова области, которые сегодня называются Украиной были просто частью Россией. «Нечего нос задирать», — добавил Путин.
 
Кроме того, Путин напомнил Порошенко, что в Европе побольше «голубых мундиров», чем в России и порекомендовал своему украинскому коллеге глядеть по сторонам на Западе и сохранять бдительность. Он также пожелал Киеву удачи в интеграции с Европой.
 
Путин порекомендовал «кое-кому» перед тем как уходить от России в Европу сначала закрыть свои офшорные счета.

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