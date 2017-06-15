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Президент РФ благосклонно относится к возможной интеграции Украины и Европы
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии не согласился с жителем Киева, который позвонил в студию и сказал, что российские телеканалы всех украинцев «мажут одной краской»..
Путин ответил, что «никого никакой краской не мажут» и
поблагодарил киевлянина за его позицию.
Затем Путина спросили, не хочет ли он ответить президенту Украины Петру Порошенко на его речь после введения безвизового режима с Евросоюзом, когда украинский президент зачитал стихотворение М.Ю. Лермонтова «Прощай, немытая Россия».
«Это говорит о том, что он знает русскую классику. За это похвалю», — подчеркнул Путин. Президент напомнил, что на момент написания стихотворения Лермонтова области, которые сегодня называются Украиной были просто частью Россией. «Нечего нос задирать», — добавил Путин.
Кроме того, Путин напомнил Порошенко, что в Европе побольше «голубых мундиров», чем в России и порекомендовал своему украинскому коллеге глядеть по сторонам на Западе и сохранять бдительность. Он также пожелал Киеву удачи в интеграции с Европой.
Путин порекомендовал «кое-кому» перед тем как уходить от России в Европу сначала закрыть свои офшорные счета.
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