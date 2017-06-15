Среднестатистическая стоимость покупки в РФ снижается
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Личный бюджет

Среднестатистическая стоимость покупки в РФ снижается

Среднестатистическая стоимость покупки в РФ снижается

www.topnews.ru 15 июня 2017г., 15:15

Тренд снижения среднего чека при походе в магазин в России продолжается с начала года.

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В Москве средний чек продолжил в мае снижение  опустился до отметки в 677 рублей после 689 в апреле. То есть его динамика составила -1,7%.  В годовом же выражении чек в столице вырос на 4,2%, что почти совпадает с годовой инфляцией.

В Питере тоже продолжается тенденция предыдущих месяцев, но с противоположным  московскому знаком. В северной столице чек продолжил расти и в мае тоже. Он прибавил к апрельскому значению в 698 рублей 2,5%, достигнув, таким образом, отметки в 716 рублей. В годовом выражении чек в Питере вырос куда ощутимее, чем в Москве – на 17,4%.

В остальных миллионниках средний чек в мае не изменился относительно апреля, а за год прибавил 2%.

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Москва-Инфо

   