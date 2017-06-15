Личный бюджет
Среднестатистическая стоимость покупки в РФ снижается
Тренд снижения среднего чека при походе в магазин в России продолжается с начала года..
В Москве средний чек продолжил в мае снижение
опустился до отметки в 677 рублей после 689 в апреле. То есть его динамика
составила -1,7%. В годовом же выражении чек в столице вырос на 4,2%, что
почти совпадает с годовой инфляцией.
В Питере тоже продолжается тенденция предыдущих месяцев, но с противоположным московскому знаком. В северной столице чек продолжил расти и в мае тоже. Он прибавил к апрельскому значению в 698 рублей 2,5%, достигнув, таким образом, отметки в 716 рублей. В годовом выражении чек в Питере вырос куда ощутимее, чем в Москве – на 17,4%.
В остальных миллионниках средний чек в мае не изменился относительно апреля, а за год прибавил 2%.
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