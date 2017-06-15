Бывший наставник «Зенита» Лучано Спаллетти стал главным тренером миланского «Интера». Об этом 9 июня сообщается на официальном сайте итальянской команды.

Контракт подписали на два года. 58-летнего Спаллетти представят в качестве тренера «Интера» 14 июня, а первую тренировку с командой он проведет 3 июля.

В период с 2014 по 2016 годы миланский «Интер» тренировал Роберто Манчини, который неделю назад подписал контракт с петербургским «Зенитом». В свою очередь, ставший сегодня наставником «Интера» Лучано Спаллетти с 2009 по 2014 годы тренировал сине-бело-голубых.

онлайн, вклады, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,