Лучано Спаллетти назначен главным тренером «Интер»
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Cпорт

Лучано Спаллетти назначен главным тренером «Интер»

Фото: пресс-служба ФК «Интернационале» (Милан)

Лучано Спаллетти назначен главным тренером «Интер»

Тэги: Зенит

ООО «Медиа-группа "Телеграф"» 15 июня 2017г., 15:47

Назначенный главным тренером миланского «Интера» Лучано Спаллетти тренировал «Зенит» в период с 2009 по 2014 годы.

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Бывший наставник «Зенита» Лучано Спаллетти стал главным тренером миланского «Интера». Об этом 9 июня сообщается на официальном сайте итальянской команды.

Контракт подписали на два года. 58-летнего Спаллетти представят в качестве тренера «Интера» 14 июня, а первую тренировку с командой он проведет 3 июля.

В период с 2014 по 2016 годы миланский «Интер» тренировал Роберто Манчини, который неделю назад подписал контракт с петербургским «Зенитом». В свою очередь, ставший сегодня наставником «Интера» Лучано Спаллетти с 2009 по 2014 годы тренировал сине-бело-голубых.

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