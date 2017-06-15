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В состав тренерского штаба команды «Зенит» вошли Тимощук и Симутенков
15 июня сине-бело-голубые вылетят на первый сбор под руководством Роберто Манчини в Австрии..
Бывший футболист «Зенита» и сборной Украины Анатолий Тимощук, а также отыгравший несколько лет в Италии за «Реджану» и «Болонью» Игорь Симутенков вошли в сформированный новым тренером сине-бело-голубых Роберто Манчини тренерский штаб. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба клуба.
Утром 15 июня команда собралась в тренировочном центре «Газпром», где познакомилась с новым тренерским штабом. Помимо Роберто Манчини, Тимощука и Симутенкова, в него вошли ассистенты главного тренера Фаусто Сальсано, Анджело Грегуччи, тренеры по физподготовке Иван Карминати и Андреа Сканавино, тренеры вратарей Михаил Бирюков и Томислав Рогич, а также видеоаналитик Максим Гайдовский.
К работе с командой также приступил заместитель спортивного директора Оресте Чинквини. Сегодня «Зенит» вылетает на первый сбор под руководством итальянского специалиста. Он проведет в Австрии две тренировочные недели и сыграет серию товарищеских матчей. Информацию о соперниках опубликуют позже.
Ранее стало известно, что бывший наставник «Зенита» Лучано Спаллетти стал главным тренером миланского «Интера», который год назад тренировал Роберто Манчини.онлайн, вклады, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
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