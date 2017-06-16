Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 года (далее — конвенция) подписана от имени Российской Федерации 26 января 2009 года в Страсбурге.

Для реализации конвенции определяются центральные органы, ответственные в России за направление запросов и ответов на них в соответствии с положениями конвенции, за исполнение таких запросов или их передачу органам, обладающим необходимой компетенцией для их исполнения, определяется подразделение, соответствующее значению подразделения финансовой разведки в Конвенции.

В соответствии с Федеральным законом «О международных договорах Российской Федерации» конвенция подлежит ратификации, так как содержит правила, отличные от предусмотренных российским законодательством. «Ратификация конвенции российской стороной позволит повысить эффективность взаимодействия России с зарубежными странами в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, создать дополнительные возможности для развития международного сотрудничества компетентных органов в части выявления, изъятия и конфискации доходов от преступной деятельности, усилить правовые гарантии взаимодействия и сотрудничества», — отмечается в пояснительной записке.

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