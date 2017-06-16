Как отмечает начальник аналитического отдела ИФК «Солид» Олег Шагов, котировки августовских фьючерсов на нефть марки Brent прибавляют, стремясь подняться выше отметки в $47 за баррель в преддверии публикации данных по буровой активности в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром «плюсуют». Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют восходящую динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 1820 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях улучшающегося внешнего фона этот фондовый индикатор предпримет попытку отыграть часть понесенных им с начала недели потерь.

По его оценкам, «результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня складывается умеренно позитивным».

«Рынок акций РФ в четверг снизился. Индекс ММВБ опустился на 1.12%, достигнув годового минимума при максимальных за последние два года оборотах торгов, которые можно интерпретировать, как „останавливающий“ объем, свидетельствующий о вероятной кульминации продаж. Подсчитываемый в долларах индекс РТС (-2.15%) просел сильнее из-за ослабления позиций рубля к доллару США. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа предстоящих российских событий, способных оказать значимое влияние на настроение инвесторов, сегодня стоит выделить решение ЦБ РФ по ключевой ставке и пресс-конференцию главы Банка России Эльвиры Набиуллиной», — полагает эксперт.

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