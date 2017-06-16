Гельмут Коль был избран федеральным канцлером ФРГ 1 октября 1982 года. Его приходу к власти предшествовал первый в истории бундестага удавшийся вотум недоверия действующему федеральному канцлеру. Эту должность в то время занимал Гельмут Шмидт.

После этого Коль занимал пост канцлера четыре срока подряд. Его переизбирали в 1987, 1991 и 1994 годах. Выборы в 1998 году закончились для него поражением. На выборах в 2002 году Коль свою кандидатуру не выдвигал.

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