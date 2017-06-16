Для начала немного истории. Кубок Конфедераций в свой нынешний формат трансформировался из Кубка короля Фадха, который проходил в Саудовской Аравии и был разыгран в 1992 и 1995 годах. Саудовская Аравия стала хозяйкой и самого первого КК в 1997, а сам турнир проходил раз в два года. Постепенно все пришло к нынешнему формату – в 2001 матчи впервые прошли в на территории будущих хозяев Чемпионата Мира – Кореи и Японии, а с 2005 года Кубок Конфедераций стал разыгрываться раз в четыре года, являясь своеобразной проверкой сил для фаворитов и проверкой готовности хозяев к самому ЧМ.

В следующем году, как известно, мундиаль пройдет в России, за год до столь важного события наша страна проведет и матчи Кубка Конфедераций. Игры пройдут в Москве («Открытие-Арена»), Санкт-Петербурге («Крестовский»), Сочи («Фишт») и Казани («Казань-Арена»). Сам формат не изменился, в турнире примет участие восемь команд, разбитых на две группы. Остановимся подробнее на каждой из них.

Группа А

В группе А жребий в этот раз свел сборные России, Португалии, Мексики и Новой Зеландии. Компания достаточно разношерстная, но каждая из команда добилась своего по праву.

Португалия, как известно, является действующим чемпионом Европы и по совместительству самой дорогой командой на турнире. Общая стоимость по оценкам экспертов превышает 400 млн евро, но четверть этой суммы приходится на главную звезду турнира – Криштиану Роналду.

Мексиканцы квалифицировались на КК-2017 как обладатель Золотого Кубка КОНКАКАФ-2015 и являются одной из сильнейших сборных этой зоны. Сейчас «ацтеки» уверенно возглавляют свою отборочную группу и с большой вероятностью мы увидим их на будущем мундиале.

Новая Зеландия, пожалуй, в этом квартете выступает в роли темной лошадки. Выигравшая последний Кубок Наций ОФК сборная имеет самый низкий показатель среди всех участников турнира (95-й в рейтинге ФИФА), да и результаты последних игр не слишком хороши.

Россияне квалифицировались на турнир в качестве хозяев и в особом представлении не нуждаются. Последней проверкой для сборной Черчесова были товарищеские матчи с Венгрией (3:0) и Чили (1:1). Результаты внушают большую долю оптимизма перед стартом турнира.

Касаемо ставки на эту группу – как известно, сборная хозяев КК еще ни разу не оставалась за чертой участников плей-офф. На наш взгляд и сборная России способна не потеряться в такой сложной компании и показать достойный результат. Считаем, что наша команда выйдет в плей-офф с первого или второго места.

Коэффициенты БК 1хСтавка на победу в группе А:

Португалия – 1,83

Мексика — 3,50

Россия – 4,00

Новая Зеландия – 65,00

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