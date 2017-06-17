Кубок Конфедераций 2017: состав групп



17 июня 2017 года в Санкт-Петербурге стартует Кубок Конфедераций 2017. Матчи в рамках первенства пройдут в четырех городах страны. В Москве поединки примет стадион "Спартак", в Санкт-Петербурге - многострадальная "Зенит-Арена" на Крестовском острове, в Казани - "Казань-Арена", а в Сочи - олимпийский стадион "Фишт".



Группа А



Россия

Новая Зеландия

Португалия

Мексика



Группа В



Камерун

Чили

Австралия

Германия



Кубок Конфедераций 2017: расписание



Групповой этап



17 июня

Россия - Новая Зеландия. Санкт-Петербург, 18:00 мск)

18 июня

Португалия - Мексика. Казань, 18:00

Камерун - Чили. Москва, 21:00

19 июня

Австралия - Германия. Сочи, 18:00

21 июня

Россия - Португалия. Москва, 18:00

Мексика - Новая Зеландия. Сочи, 21:00

22 июня

Германия - Чили. Казань, 21:00

Камерун - Австралия. Санкт-Петербург, 18:00

24 июня

Мексика - Россия. Казань, 18:00

Новая Зеландия - Португалия. Санкт-Петербург, 18:00

25 июня

Чили - Австралия. Москва, 18:00

Германия - Камерун. Сочи, 18:00

Полуфиналы

28 июня

Победитель группы А - второе место группы В. Казань, 18:00

29 июня

Победитель группы В -

второе место группы А. Сочи, 21:00

Матч за третье место

2 июля

Москва, 15:00



Финал



2 июля



Санкт-Петербург, 21:00

Кубок Конфедераций 2017: билеты, где купить



Билеты на матчи Кубка Конфедераций FIFA 2017 предлагаются в четырех категориях:



Категория 1. Самые дорогие билеты на места с лучшим расположением на стадионе.

Категории 2 и 3. Билеты на места, расположенные за пределами зоны категории 1.

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