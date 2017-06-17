Кумир миллионов советских женщин и для многих, еще со времен выхода фильма «Москва слезам не верит» – собирательный образ того самого мужчины, встречи с которым стоит ждать всю жизнь. А его роли в фильмах «Летят журавли», «Девять дней одного года» и других останутся образцом такого уровня актерского мастерства, которое сейчас уже и встретить трудно. В то же время, Алексей Баталов даже в своей роли всегда оставался живым человеком – об этом он и сам говорил в интервью. Именно такие люди и остаются вечно живыми...

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