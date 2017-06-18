Станции возле матчей изменят режим работы
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Московская жизнь

Станции возле матчей изменят режим работы

Станции возле матчей изменят режим работы

18 июня 2017г., 09:43

Вестибюли станций «Спартак» и «Тушинская» будут работать в особом режиме 21, 25 июня и 2 июля. Это позволит избежать скопления людей на данных станциях в дни матчей Кубка Конфедераций FIFA 2017.

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При значительном увеличении пассажиропотока перед началом футбольных матчей работа северного вестибюля может быть изменена. Северный вестибюль станции «Спартак» будет работать только на выход.

Режим работы южного вестибюля станции «Спартак» и вестибюлей станции «Тушинская» не изменится.

Через 1,5 часа после начала футбольных матчей и в течение 2 часов после их окончания северный вестибюль станции «Спартак» будет работать только для входа пассажиров. При необходимости также будет работать и южный вестибюль станции «Тушинская». Остальные вестибюли – в обычном режиме.

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