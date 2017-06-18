Московская жизнь
Станции возле матчей изменят режим работы
Вестибюли станций «Спартак» и «Тушинская» будут работать в особом режиме 21, 25 июня и 2 июля. Это позволит избежать скопления людей на данных станциях в дни матчей Кубка Конфедераций FIFA 2017..
При значительном увеличении пассажиропотока перед началом футбольных матчей работа северного вестибюля может быть изменена. Северный вестибюль станции «Спартак» будет работать только на выход.
Режим работы южного вестибюля станции «Спартак» и вестибюлей
станции «Тушинская» не изменится.
Через 1,5 часа после начала футбольных матчей и в течение 2 часов после их окончания северный вестибюль станции «Спартак» будет работать только для входа пассажиров. При необходимости также будет работать и южный вестибюль станции «Тушинская». Остальные вестибюли – в обычном режиме.
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