За комнаты можно будет доплатить
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Московская жизнь

За комнаты можно будет доплатить

За комнаты можно будет доплатить

18 июня 2017г., 10:14

Участники программы реновации жилого фонда Москвы смогут приобрести квартиры с увеличенным количеством комнат за дополнительную плату, механизм доплаты планируется разработать уже через месяц.

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«В течение месяца мы разработаем механизм доплаты для тех жителей, которые захотят в рамках программы реновации докупить дополнительные квадратные метры. Люди буду понимать, как и сколько можно заплатить за новую комнату», – сказал заместитель мэра по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин

При этом программа реновации гарантирует переселенцам квартиры с таким же количеством комнат, как и в прежнем жилье, однако вырастет нежилая площадь – кухня, санузлы, прихожая.

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