«В течение месяца мы разработаем механизм доплаты для тех жителей, которые захотят в рамках программы реновации докупить дополнительные квадратные метры. Люди буду понимать, как и сколько можно заплатить за новую комнату», – сказал заместитель мэра по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин

При этом программа реновации гарантирует переселенцам квартиры с таким же количеством комнат, как и в прежнем жилье, однако вырастет нежилая площадь – кухня, санузлы, прихожая.

онлайн, вклады, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,