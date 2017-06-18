Центры госуслуг «Мои Документы» рады встретить гостей города из других регионов и стран мира.

«Мои Документы» напоминают любителям спорта: на время подготовки и проведения Кубка конфедераций (с 1 июня по 12 июля) введены усиленные меры безопасности. В связи с этим регистрационный учет по месту жительства и пребывания и миграционный учет осуществляют исключительно сотрудники Отделов по вопросам миграции (в том числе те, которые расположены в центрах госуслуг).

Сотрудники центров госуслуг встречают заявителя, помогают ему с подготовкой пакета документов и провожают к сотрудникам ОВМ.



В центрах «Мои Документы» можно получить более 170 государственных услуг, из них 98% предоставляются по экстерриториальному принципу – то есть независимо от места жительства.

Помимо государственных услуг в центры можно обратиться за дополнительными дружелюбными сервисами. Во всех центрах госуслуг есть бесплатный Wi-Fi, терминалы оплаты, аппараты для копирования, фотокабины, автоматы с напитками и закусками, книжные полки, стойки со свежей прессой, игровые зоны для детей. Центры работают с 8.00 до 20.00 без перерывов и выходных.

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