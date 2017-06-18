В первые недели после Февральской революции 1917 г. распространенным «развлечением» стало уничтожение или поругание всевозможными способами гербов Российской империи.

Двуглавый орел оставался официальным символом России и в период правления Временного правительства. Интересно, кстати, что настоящего герба в этот период у страны не было: существовала печать Временного правительства с двуглавым орлом, но без царских регалий, и проект герба – все тот же «голый» двуглавый орел, какого сейчас можно увидеть на рублевых монетах.

Несмотря на то, что двуглавый орел оставался символом России, в массовом сознании он стойко ассоциировался с монархией и считался «царским гербом», тем более что на головах у орла были короны, а в лапах – скипетр и держава. Поэтому в первые недели после Февраля над гербом как только ни глумились: срывали, разбивали, сжигали и т. д. Гербы уничтожали повсеместно, а в Петрограде возникла даже «штаб-квартира» уничтожения гербов у Аничкова моста.

Над орлом, который «гнездился» в зале заседаний Государственной думы, ставшей в дни Февраля центром революционных событий, поглумились особо изощренно: сохранив короны и державу, ему не только отломали скипетр, но и частично отрезали крылья…

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