ОБНОВЛЕНИЕ НЕДЕЛИ

Основные строительно-монтажные работы на платформенной части станции «Рассказовка» завершены. Выполнена чистовая отделка вестибюлей станции и началась отделка технических помещений.

«Рассказовка» расположена с северной стороны Боровского шоссе, на границе с районом Ново-Переделкино. Запроектированы два подземных вестибюля и выходы через пешеходные переходы. Станция будет обслуживать районы Ново-Переделкино и дер. Рассказовка. Эта станция заработает в составе участка Калининско-Солнцевской линии метро от станции «Раменки» до станции «Рассказовка», основные работы по которому будут завершены до конца 2017 года.

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