На «Рассказовке» уже завершили отделку платформы
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Московская жизнь

На «Рассказовке» уже завершили отделку платформы

На «Рассказовке» уже завершили отделку платформы

18 июня 2017г., 16:03

Завершена отделка гранитом платформы станции метро «Рассказовка» Калининско-Солнцевской линии метро.

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Основные строительно-монтажные работы на платформенной части станции «Рассказовка» завершены. Выполнена чистовая отделка вестибюлей станции и началась отделка технических помещений.

«Рассказовка» расположена с северной стороны Боровского шоссе, на границе с районом Ново-Переделкино. Запроектированы два подземных вестибюля и выходы через пешеходные переходы. Станция будет обслуживать районы Ново-Переделкино и дер. Рассказовка. Эта станция заработает в составе участка Калининско-Солнцевской линии метро от станции «Раменки» до станции «Рассказовка», основные работы по которому будут завершены до конца 2017 года.

 

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