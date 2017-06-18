НОВОВВЕДЕНИЕ НЕДЕЛИ

Также для туристов перевели информацию о графике международных и междугородних поездов. Кроме того, на двух языках объявляют правила безопасности, сообщают информацию об услугах и сервисах, которые есть на вокзалах. Все объявления на английском языке, которые звучат на московских вокзалах, записаны в едином стиле. Как и сообщения на русском языке, они объявляются женским голосом. Но информацию о графике движения поездов диктор не сообщает вживую.

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