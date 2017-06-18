Автобусом до Варшавы
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Московская жизнь

Автобусом до Варшавы

Автобусом до Варшавы

18 июня 2017г., 16:27

В начале летнего сезона ГУП «Мосгортранс» открывает новые международные направления. Маршрут до Варшавы уже доступен для пассажиров, отправляющихся от автостанции «Варшавская».

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ОТКРЫТИЕ НЕДЕЛИ

«В теплое время года поездки за рубеж пользуются особой популярностью, возрастает востребованность маршрутов к городам с богатой историей и культурой. Специально для пассажиров, планирующих провести время в Варшаве, мы запустили новый международный маршрут. Данное направление доступно для пассажиров ежедневно: автобусы отправляются от автостанции «Варшавская» в 20:00», – рассказал директор Службы эксплуатации и развития автовокзалов ГУП «Мосгортранс» Евгений Жигунов.

Проезд до Варшавы обеспечивает комфортабельный транспорт, оборудованный кондиционерами и доступом к Wi-Fi.

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