Московская жизнь
Автобусом до Варшавы
В начале летнего сезона ГУП «Мосгортранс» открывает новые международные направления. Маршрут до Варшавы уже доступен для пассажиров, отправляющихся от автостанции «Варшавская»..
ОТКРЫТИЕ НЕДЕЛИ
«В теплое время года поездки за рубеж пользуются особой популярностью, возрастает востребованность маршрутов к городам с богатой историей и культурой. Специально для пассажиров, планирующих провести время в Варшаве, мы запустили новый международный маршрут. Данное направление доступно для пассажиров ежедневно: автобусы отправляются от автостанции «Варшавская» в 20:00», – рассказал директор Службы эксплуатации и развития автовокзалов ГУП «Мосгортранс» Евгений Жигунов.
Проезд до Варшавы обеспечивает комфортабельный транспорт, оборудованный кондиционерами и доступом к Wi-Fi.онлайн, вклады, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.