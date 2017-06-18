За это время президент успел ответить на вопросы об экономике (она, по словам президента, уже преодолела рецессию), казнокрадах (Владимир Владимирович не считает их «своими»), задачах на будущее (это рост доходов, а также избавление от нищеты и бараков, что станет возможно благодаря росту производительности труда и развитию «цифровой экономики»), будущем преемнике («его сможет определить только российский народ»), простых человеческих привычках (президент и сейчас гасит свет, чтобы экономить электричество), реновации (важно, чтобы права собственников не нарушались и как это будет реализовано, но вообще работа правильная), нападках на фильм Алексея Учителя «Матильда» (Учитель молодец, фильм никто не запрещает, а Поклонская пускай покуражится. Давайте жить дружно.) и многом-многом другом. Было, как всегда, содержательно, но каких-либо сенсаций в этот раз прямая линия не принесла. Может, это и хорошо. Ну а главной деталью, которую обсуждают в Интернете, стали провокационные и резкие вопросы Путину – смс-сообщения с вопросами от граждан, видимо, без особых фильтров транслировались бегущей строкой в ходе прямой линии. Там вопросы были всякие, в том числе и весьма реакционны по отношению к президенту.

Комментарии:

Marina Gryaznova

Много жестких вопросов выводили на экран. Во время всего эфира. Кто-то с настойчивостью стахановца размещал про работающего до 70 лет токарем Кудрина...

Inga Kumskova

1. ТЗ: ВВ, какая сейчас полоса в нашей эк ономике – белая или чёрная?

ВВ.: Серая! Ну, тогда всё понятно

2. ТЗ: В прошлом году я покупала продукты на всю семью на неделю за 5000 рэ, а в этом году – за 10 000. То есть цены выросли в два раза. А Правительство говорит об инфляции в 13, 5%... Кому верить – чек у из магазина или правительству?

ВВ: Всем. Верить надо. Не сомневайтесь.

3. ТЗ.: В прошлом году Вы сказали, что спасли бы Барака Обаму, если бы он тонул. А если бы тонули Эрдоган и Порошенко, кого бы Вы спасли первым? (Вопрос от девочки 12 лет).

ВВ.: Если кто-то решил утонуть, то спасти его невозможно. Вы поняли? Не надейтесь.

Lali Lara

Здоровья вам и долгих лет жизни, ВВП, избавитесь от предателей, и все у нас будет хорошо.

Svetlana Berezner

Повторялки, повторялки... надоело.

Елена Неклюдова

– Владимир Владимирович, можете повлиять на игру сборной по фу тболу и заставить их играть?

– Нет, – ответил Путин.

Elena Longa

Впечатление от Прямой линии: президент отдельно – народ отдельно!!!

Инна Стыбаль

Большинство этих вопросов нужно задавать губернаторам, мэрам и прочим чиновникам на местах. Это их неудовлетворительная работа.

Inga Küten

Русское население любит ушами, манипулируй вовсю, поступков никто не ждет, все сыты словесной трапезой.

Валерий Рашкин

Пока интереснее всех вопросов выглядят смски, которые пускают в эфир.

Дмитрий Дупак

Вопрос: Кого Вы оставите после себя?

Владимир Путин: Во-первых, я ещё работаю.

Во-вторых – это может определить только российский народ.

Artem Kozlyuk

«Где-то мы почувствовали, что люди хотят перемен», – Путин. (нет, не про себя, про губеров)

Пока всё из области: виноваты во всём бояре на местах.

Валерий Рашкин

О, а это у нас национальная традиция. На местах ничего не делают, но как только доходит до президента, бегом бросаются исправлять. #ПрямаяЛиния



Наталия Гурьянова

Ни пуха, ни пера Вам, Владимир Владимирович!!! Удачи!!! Обнимаем, целуем, ЖДЁМ!!! С Богом!!!

Алена Погребижская

Понравилось. Путин: Молодой учитель должен получать меньше, чем опытные педагоги. Но разницы в 2-3 раза в доходах быть не должно. #Прямаялиния



Ольга Алимова

Основных выводов от #Прямаялиния два.

В России всё плохо. Путин этому удивляется.

Татьяна Сторожева

Разочаровало. Ничего нового. Все одно и то ж е. Ничего не сказано, что нужно менять экономику, что в регионах стон от реформ медицины. Только сказал слова Соловьевой про уменьшение смертности детской и продолжительности на 2 года жизни, а то, что в регионах, где позакрывали медцентры, людей не успевают спасать?

Eger Shabs

Люди, имеющие в собственности имущество на миллионы долларов, собрались на первом канале, чтобы пожаловаться на санкции и призвать россиян перейти на хлеб и воду ради «сильного государства».

Sergey Morozoff

Вообще народ обнищал до крайности. В регионах средняя зарплата – 8000 рублей. ЖКХ непомерное. И ни одного вопроса по этой теме. Болливуд какой-то...

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