Отпуск в удовольствие!

Трудно найти человека, который весь трудовой год не мечтал бы о хорошем отпуске. Как известно, мечты имеют обыкновение сбываться. Вот и у вас все готово для дальнего путешествия. Но даже самый дорогой и комфортабельный отдых может закончиться диким разочарованием. Как этого не допустить?

Выбор туристического направления – дело сугубо индивидуальное, зависящее от вкусов и предпочтений путешественников. Но перед планированием своей поездки обратите внимание на сезонность и туристическую статистику. Некоторые популярные курорты забиты туристами уже в мае, а в августе там царит тишина и благодать.

В некоторые страны нужно отправляться в самом начале лета или даже весной, а в августе там будет не протолкнуться. Иногда следует переждать весь туристический сезон и отправиться в отпуск в октябре – ноябре. Проводить свой долгожданный отпуск в толпе никому не хочется, каким бы комфортабельным он ни был. Хорошая погода в любимых туристами местах радует многие месяцы, поэтому опытному путешественнику не составит труда выделить для отдыха наилучшее время.

Люди отправляются за моря и океаны не только за лучами яркого и приветливого солнышка. Так хочется объехать весь мир и осмотреть планету со всех сторон! Если вы хотите провести максимально насыщенный отпуск, то следует заняться планированием и составлением графика еще «на берегу». Поездки, экскурсии, походы по местным достопримечательностям отнимут массу времени. И если не будет четких планов, то время может уйти сквозь пальцы. Поэтому заранее разработайте маршрут своей поездки, узнайте точную информацию об экскурсиях, музеях, достопримечательностях. Сколько времени может понадобиться? Как максимально быстро и комфортно добираться из одного места в другое? Распишите путешествие прямо по дням и по часам. Тут лучше советоваться с людьми, которые уже путешествовали по выбранному вами направлению. Может помочь и представитель туроператора. Если никому не доверяете, то полагайтесь на свою интуицию и информацию с туристических сайтов. Кстати, билеты на поезд, автобус сейчас можно заранее забронировать онлайн на сайтах местных перевозчиков.

Не сторонитесь на чужбине и местного населения. Во-первых, с помощью этих людей вы с головой сможете погрузиться в культуру и традиции чужой страны, узнать много интересного об обычаях, привычках, особенностях менталитета. Во-вторых, местный люд подскажет интересные направления и даже поможет сэкономить.

Полет нормальный

Даже если вы привыкли к долгой дороге и постоянным авиаперелетам, не нужно каждый раз усложнять себе жизнь.

Достаточно соблюдать несколько простых правил, тогда любой полет в прямом и переносном смысле пройдет на высшем уровне. Итак, как путешествовать по воздуху без проблем?



Приезжайте в аэропорт заранее

Не зря же представители всех авиакомпаний предупреждают о том, что на регистрацию следует приезжать за пару часов до вылета. Тогда не придется в спешке бегать по аэропорту в поисках нужной стойки, да и багаж можно будет спокойно упаковать и отправить по назначению. Иногда перелет не ограничивается одним полетом.



Пассажир делает необходимую пересадку. Конечно, никому не хочется торчать в аэропорту лишних несколько часов, но брать билеты на два рейса подряд нецелесообразно. В любой момент могут возникнуть форсмажорные обстоятельства, в результате которых задерживается первый рейс. В итоге вы просто не успеваете на следующий самолет. Да, можно тут же поменять билеты, но и их может не быть. Тогда ожидание затянется не на привычные пару часов, а на 12 часов или на сутки. Зачем вам лишние проблемы?

Не позволяйте себе лишнего

Многие пассажиры страдают аэрофобией, поэтому перед полетом или на борту самолета от души наливаются спиртными напитками. После принятия алкоголя вы можете крепко уснуть и перенести полет нормально, а можете слишком взбодриться и доставить неприятности себе, членам экипажа и соседям по креслу. Поэтому выпивайте лишь допустимую норму. Самочувствие на борту может ухудшиться в том случае, если одновременно с алкоголем вы примете то или иное лекарство. Тогда последствия могут быть непредсказуемыми. Исключите что-то одно обязательно.



Одевайтесь удобно

Для пущего комфорта возьмите на борт лайнера развлекательные журналы или книги, бутылочку воды, шоколадку. От пледа и подушки не отказывайтесь в самом начале полета. Потом они вам могут и не достаться. Всегда одевайте в путешествие максимально удобную одежду и обувь. Некоторые пассажиры в первые же минуты сбрасывают сапоги или туфли и весь полет рассекают босиком. Конечно, сидеть в своем кресле с босыми ногами можно, но вот бродить по самолету без обуви не стоит.



Наконец, заранее выбирайте авиакомпанию, которой вы полностью доверяете. Тогда ваше воздушное путешествие не закончится полнейшей нервотрепкой.

Аптечка туриста

Наивные туристы иногда полагают, что брать с собой из дома лекарственные препараты не нужно. Ведь на любом туристическом курорте можно найти множество аптечных пунктов, в которых легко приобрести любое лекарство. Да, это так. Но если вы собрались за границу, то об аптечке лучше позаботиться дома. Во-первых, пока вы не знаете точно о том, сколько стоят нужные препараты в чужой стране. Во-вторых, может понадобиться рецепт, а у вас его точно не будет. В-третьих, без знаний иностранного языка вы с фармацевтом можете вообще не понять друг друга. Поэтому в маршрутную аптечку складывайте даже лейкопластырь, йод и зеленку. Что еще стоит приготовить еще дома?





Перемена климата, экзотические блюда, шведский стол и безудержное переедание, другая питьевая вода. Все это способствует тому, что у туриста начинаются проблемы с желудком. Поэтому запаситесь знакомыми препаратами, помогающими при болях в желудке и при диарее. Новые запахи, незнакомая еда, морская вода и многое другое может вызвать аллергическую реакцию. Пользуйтесь проверенными средствами, но перед поездкой проконсультируйтесь у участкового врача по поводу совместимости лекарственных препаратов с алкоголем. Слишком яркое и теплое солнце может вызвать головные боли. Записываем нужные болеутоляющие препараты в свой личный медицинский список.



Даже если вы отправляетесь на африканский курорт, не забудьте положить в аптечку противопростудные средства. Вам могут понадобиться лекарства от внезапно появившегося насморка или ангины. Кстати, все таблетки и лекарства нужно брать с собой в упаковке. Если вы попытаетесь пронести через границу россыпь разномастных таблеток, то у таможенников появится множество вопросов. Да, положите в аптечку и термометр, обязательно электронный, а не ртутный (с ним не пустят на борт самолета).



Опытному путешественнику не стоит даже напоминать о том, чтобы он прихватил с собой препараты, выписанные врачом при хронических заболеваниях. Даже если вы не аллергик – захватите с с собой антигистаминное средство, ведь экзотическая еда и растения могут

вызвать аллергию.

В отдельный отсек поместите необходимые гигиенические средства и защитные крема для загара, спрей от ожогов. Индивидуальный защитный крем следует подобрать еще дома, все будет зависеть от типа вашей кожи. Можете прихватить с собой и сердечные капли даже в том случае, если проблем с сердцем никогда не было.

В полет с ребенком

Иногда пассажиры авиалайнеров не очень довольны тем обстоятельством, что на борту находятся маленькие дети. Но у родителей этих малышей повода для беспокойства больше. Как ребенок перенесет несколько часов летного пути? Чем увлечь его в дороге? Что делать в том случае, если кроха испугается или ему станет плохо? Об этом нужно думать не в салоне самолета, а еще дома.

Многие взрослые люди панически боятся летать. Что же говорить о крошечных детях? Страх может появиться от громкого шума двигателей, во время набора высоты или снижения лайнера, при виде облаков под крылом самолета.

Если у вас есть хоть малейшие сомнения в том, что ребенок может испугаться, то никогда не уступайте ему кресло возле иллюминатора. Пусть малыш усядется в центре между взрослыми людьми или рядом с проходом. Наблюдать за остальными пассажирами ведь так интересно! Никогда не показывайте своего страха, иначе чадо испугается сразу же. Некоторые детки во время полета начинают капризничать и заявлять о том, что они хотят выйти из салона. Ни в коем случае не говорите своему ребенку, что в данный момент остановить воздушное судно нельзя, иначе оно упадет на землю. Паника может лишь усилиться. Лучше постарайтесь с первых же минут занять малыша чем-то интересным. Если вы думаете, что малыш сразу заснет, то глубоко ошибаетесь. Во-первых, привычный режим для крохи будет нарушен. Циркадные ритмы просто не сработают нужным образом. Во-вторых, сам ребенок получит такую дозу эмоций и впечатлений, что спать просто не сможет. Поэтому в течение нескольких часов его нужно развлекать. Даже для дошкольника обязательно возьмите с собой яркие книжки. Читают во время полета обычно взрослые люди, а ваш малыш будет рассматривать яркие картинки. Можете прихватить на борт цветные карандаши и раскраску. Занятие отличное, но малышу может элементарно не хватить свободного места для того, чтобы удобно расположиться со своими книжками и карандашами. Запаситесь любимыми или совсем новыми игрушками, на время можно отвлечь ребенка и ими.

Помните о том, что все люди по-разному переносят перепады давления, турбулентность. На борту вашему чаду может стать не очень хорошо. Возьмите с собой леденцы, сосательные конфеты, питьевую воду. Если ребенку станет совсем плохо, уложите его на кресло или к себе на колени и вызовете бортпроводника. Скорее всего, вам придется всю дорогу разговаривать с ребенком, уделять ему все время. Будьте готовы и к этому испытанию. Приятного полета!

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