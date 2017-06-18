К услугам автомобилистов-инвалидов в столице предоставлено свыше 8,5 тысяч парковочных мест.



«Нормы организации и обустройства парковочных мест предусмотрены федеральным законодательством. На каждой улице выделяется не менее 10% мест для парковки автомобилей инвалидов и не менее одного места, которые не должны занимать иные транспортные средства. То есть если на парковке восемь мест, одно должно быть для инвалидов, если 100 – не менее 10 мест.

Располагаются такие места в наиболее удобных точках для въезда и выезда, а также близко ко входу, оборудованному для маломобильных граждан.

За соблюдением порядка в этом вопросе следит ГИБДД. Так, если у автомобилиста нет льготы, а он оставил машину на парковочном месте для инвалида, ему будет выписан штраф в размере 5 тысяч рублей, а автомобиль будет эвакуирован на специализированную стоянку. В 2016 году на спецстоянки было перемещено почти 30 тысяч автомобилей, которые незаконно занимали парковочные места для инвалидов.

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