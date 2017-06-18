Курсы английского языка прошли инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров в преддверии Кубка конфедераций FIFA 2017. Во время Кубка Конфедераций на станциях московского метро будут работать более 400 англоговорящих сотрудников – в том числе и инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров,которые помогают маломобильным гражданам. Таким образом, даже иностранцы – гости Кубка с ограниченными возможностями здоровья смогут получить в московском метро

квалифицированную помощь.



Кстати, сотрудникам будут помогать более 450 волонтёров, которые покажут болельщикам оптимальные маршруты передвижения и расскажут о городских достопримечательностях.

Волонтёры будут одеты в специальную одежду с отличительными знаками, чтобы быть заметными для пассажиров.

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