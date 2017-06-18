Метро, доступное для всех
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Авто

Метро, доступное для всех

Метро, доступное для всех

18 июня 2017г., 19:35

Как транспортная инфраструктура Москвы адаптируется с учетом потребностей маломобильных жителей и гостей города? Последние тренды в этой теме освещает «Москва Инфо».

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Курсы английского языка прошли инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров в преддверии Кубка конфедераций FIFA 2017. Во время Кубка Конфедераций на станциях московского метро будут работать более 400 англоговорящих сотрудников – в том числе и инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров,которые помогают маломобильным гражданам. Таким образом, даже иностранцы – гости Кубка с ограниченными возможностями здоровья смогут получить в московском метро
квалифицированную помощь.

Кстати, сотрудникам будут помогать более 450 волонтёров, которые покажут болельщикам оптимальные маршруты передвижения и расскажут о городских достопримечательностях.

Волонтёры будут одеты в специальную одежду с отличительными знаками, чтобы быть заметными для пассажиров.

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