Авто
Метро, доступное для всех
Как транспортная инфраструктура Москвы адаптируется с учетом потребностей маломобильных жителей и гостей города? Последние тренды в этой теме освещает «Москва Инфо»..
Курсы английского языка прошли инспекторы Центра обеспечения
мобильности пассажиров в преддверии Кубка конфедераций FIFA 2017. Во время
Кубка Конфедераций на станциях московского метро будут работать более 400
англоговорящих сотрудников – в том числе и инспекторы центра обеспечения
мобильности пассажиров,которые помогают маломобильным гражданам. Таким образом,
даже иностранцы – гости Кубка с ограниченными возможностями здоровья смогут
получить в московском метро
квалифицированную помощь.
Кстати, сотрудникам будут помогать более 450 волонтёров, которые покажут болельщикам оптимальные маршруты передвижения и расскажут о городских достопримечательностях.
Волонтёры будут одеты в специальную одежду с отличительными знаками, чтобы быть заметными для пассажиров.
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