«Почему лето такое холодное, будем ли мы жить на Марсе, видели ли космонавты НЛО, и когда Земля столкнется с астероидом – Московский планетарий в день летнего солнцестояния откроет прямую связь с «небесной канцелярией». На вопросы в режиме online ответит астрофизик, специалист Московского планетария Александр Перхняк», – рассказали в пресс-службе.



Встреча с астрофизиком состоится в социальных сообществах Московского Планетария.



Задать свои вопросы на любые волнующие темы о звездах, планетах, астероидах, инопланетных формах жизни можно будет 21 июня с 14:00 до 15:00.



На связь с «небесной канцелярией» можно будет выйти в Facebook и «ВКонтакте».

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