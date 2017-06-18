Московская жизнь
Спросить про звезды
Специалист Московского планетария Александр Перхняк 21 июня ответит в режиме online на вопросы пользователей соцсетей о звездах и инопланетных формах жизни..
«Почему лето такое холодное, будем ли мы жить на Марсе,
видели ли космонавты НЛО, и когда Земля столкнется с астероидом – Московский
планетарий в день летнего солнцестояния откроет прямую связь с «небесной
канцелярией». На вопросы в режиме online ответит астрофизик, специалист
Московского планетария Александр Перхняк», – рассказали в пресс-службе.
Встреча с астрофизиком состоится в социальных сообществах Московского Планетария.
Задать свои вопросы на любые волнующие темы о звездах, планетах, астероидах, инопланетных формах жизни можно будет 21 июня с 14:00 до 15:00.
На связь с «небесной канцелярией» можно будет выйти в Facebook и «ВКонтакте».
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