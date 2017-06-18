Спросить про звезды
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Московская жизнь

Спросить про звезды

Спросить про звезды

18 июня 2017г., 19:49

Специалист Московского планетария Александр Перхняк 21 июня ответит в режиме online на вопросы пользователей соцсетей о звездах и инопланетных формах жизни.

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«Почему лето такое холодное, будем ли мы жить на Марсе, видели ли космонавты НЛО, и когда Земля столкнется с астероидом – Московский планетарий в день летнего солнцестояния откроет прямую связь с «небесной канцелярией». На вопросы в режиме online ответит астрофизик, специалист Московского планетария Александр Перхняк», – рассказали в пресс-службе.

Встреча с астрофизиком состоится в социальных сообществах Московского Планетария.

Задать свои вопросы на любые волнующие темы о звездах, планетах, астероидах, инопланетных формах жизни можно будет 21 июня с 14:00 до 15:00.

На связь с «небесной канцелярией» можно будет выйти в Facebook и «ВКонтакте».

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