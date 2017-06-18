Венеция Ренессанса.
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Афиша/Досуг

Венеция Ренессанса.

Венеция Ренессанса.

18 июня 2017г., 19:56

Тициан, Тинторетто, Веронезе
ГМИИ им. Пушкина

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ВЫСТАВКИ

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина предлагает вниманию зрителей масштабный и исключительный по своей значимости проект «Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе. Картины из собраний Италии и России», представляющий 25 первоклассных произведений, исполненных тремя величайшими живописцами. В Москве эти работы будут собраны впервые, а некоторые из них никогда не покидали пределов Италии.

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