«Да, я кое-что узнал нового, и это естественно, потому что это прямое общение с людьми», — рассказал президент.

Он, однако, оговорился, что не может «сказать так, чтобы для меня здесь были какие-то совсем революционные открытия».

Путин объяснил это тем, что занимается такими проблемами «в постоянном режиме».

Глава страны не согласился с утверждениями, что только он может заставить чиновников в регионах выполнять свои обязанности. «Поэтому я уж не сказал бы, что все только в ручном управлении, в ручном режиме делается, хотя мы видим иногда и вещи, требующие особого внимания, в том числе со стороны правительства и с уровня президента», — заявил Путин.

По его словам, именно поэтому и проводится такая «полезная работа», как «прямая линия» — «чтобы почувствовать этот накал, чтобы почувствовать этот нерв».

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