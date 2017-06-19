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Свои спечатления от «прямой линии» описал журналистам Владимир Путин
Владимир Путин сообщил о своем восприятии ежегодного общения с народом России в ходе «прямой линии»..
«Да, я кое-что узнал нового, и это естественно, потому что это прямое общение с людьми», — рассказал президент.
Он, однако, оговорился, что не может «сказать так, чтобы для меня здесь были какие-то совсем революционные открытия».
Путин объяснил это тем, что занимается такими проблемами «в постоянном режиме».
Глава страны не согласился с утверждениями, что только он может заставить чиновников в регионах выполнять свои обязанности. «Поэтому я уж не сказал бы, что все только в ручном управлении, в ручном режиме делается, хотя мы видим иногда и вещи, требующие особого внимания, в том числе со стороны правительства и с уровня президента», — заявил Путин.
По его словам, именно поэтому и проводится такая «полезная работа», как «прямая линия» — «чтобы почувствовать этот накал, чтобы почувствовать этот нерв».онлайн, вклады, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
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