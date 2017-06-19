версия для печати
Происшествия
Несколько человек пострадали в Лондоне
Фургон врезался в толпу людей в Лондоне на улице Семи сестер в ночь на 19 июня.
Один человек погиб и еще восемь – пострадали. Виновник преступления задержан.
Водителя машины – мужчину 48 лет – задержали находившиеся рядом жители. Его передали полицейским. Планируется провести психиатрическую экспертизу подозреваемого.
Полиция не располагает информацией о других подозреваемых, расследование инцидента продолжается.онлайн, вклады, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.