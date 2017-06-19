Несколько человек пострадали в Лондоне
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Происшествия

Несколько человек пострадали в Лондоне

Несколько человек пострадали в Лондоне

M24.ru 19 июня 2017г., 09:27

Фургон врезался в толпу людей в Лондоне на улице Семи сестер в ночь на 19 июня

.

Один человек погиб и еще восемь – пострадали. Виновник преступления задержан.

Водителя машины – мужчину 48 лет – задержали находившиеся рядом жители. Его передали полицейским. Планируется провести психиатрическую экспертизу подозреваемого.

Полиция не располагает информацией о других подозреваемых, расследование инцидента продолжается.

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