Cирийский самолет сбит силами коалиции в районе Ракки
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События

Cирийский самолет сбит силами коалиции в районе Ракки

Фото: ТАСС/Мачульский Константин

Cирийский самолет сбит силами коалиции в районе Ракки

M24.ru 19 июня 2017г., 09:39

Самолет ВВС Сирии был сбит силами коалиции во главе с США.

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По данным Минобороны Сирии, инцидент произошел в районе Ракки. Сирийский самолет был сбит в воскресенье, 18 июня, в то время, когда выполнял боевые задачи против боевиков. В результате пропал пилот сирийского самолета.

В Минобороны сообщили, что самолет Су-22 сбросил бомбы около позиций SDF. В тот же момент он был уничтожен американским истребителем F/A-18E Super Hornet. Коалиция обратилась к представителям РФ для деэксалации обстановки.

Это не единичный случай, когда военные и союзные отряды подверглись ударам авиации международной коалиции во главе с США.  Подобные случаи зафиксированы 18 мая и 6 июня.

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