По данным Минобороны Сирии, инцидент произошел в районе Ракки. Сирийский самолет был сбит в воскресенье, 18 июня, в то время, когда выполнял боевые задачи против боевиков. В результате пропал пилот сирийского самолета.

В Минобороны сообщили, что самолет Су-22 сбросил бомбы около позиций SDF. В тот же момент он был уничтожен американским истребителем F/A-18E Super Hornet. Коалиция обратилась к представителям РФ для деэксалации обстановки.

Это не единичный случай, когда военные и союзные отряды подверглись ударам авиации международной коалиции во главе с США. Подобные случаи зафиксированы 18 мая и 6 июня.

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