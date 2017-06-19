Новый районный центр создан на основе кинотеатра «Высота»
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Московская жизнь

Новый районный центр создан на основе кинотеатра «Высота»

Фото: mka.mos.ru

Новый районный центр создан на основе кинотеатра «Высота»

Информационный Центр Правительства Москвы 19 июня 2017г., 10:08

Многофункциональный общественный центр шаговой доступности «Высота» появится на месте старого кинотеатра в районе Кузьминки на юго-востоке столицы, сообщает интернет-портал Стройкомплекса со ссылкой на председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова.

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Реконструируемый кинотеатр расположен на улице Юных Ленинцев, д.52 (ЮВАО).

«Высота» с современным четырехзальным кинокомплексом станет новым местом отдыха жителей района», - заявил Валерий Леонов.

В здании появится продуктовый супермаркет «Лента», дом быта и химчистка, магазины товаров для дома, книжный магазин, детский развивающий центр, магазины детских товаров и услуг, а также рестораны и кафетерии.

Передвигаться между этажами можно будет с помощью шести эскалаторов, лестничных клеток, двух пассажирских и двух грузовых лифтов. Эти условия позволят посещать центр и маломобильным гражданам.

«Сеть общественных центров с набором полезных сервисов формируется в целях развития городской инфраструктуры, отвечающей потребностям людей. Задача поставлена мэром Москвы Сергеем Собяниным. Обновленные здания будут иметь современный вид, благоустроенные площади. Они станут центрами притяжения жителей, что благоприятно отразится и на окружающей их территории», - отмечал ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

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