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Цитата недели
Виталий Мутко поделился мнением о Валерии Газааеве
Вице-премьер по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики предложил дать стипендию талантливым футболистам..
"Нам нужно создать систему, найти талантливых тренеров и
поднять им зарплату, дать стипендию талантливым футболистам. И косить этот
газон, как англичане, каждое утро, не отходя. А болтать бесконечно «надо начать
заниматься юношеским футболом»… Да мы давно начали! Не так, как некоторые
руководители, которых спрашивают «Как сборная сыграет?», а он – «Я считаю, как
вы считаете». И сидят бесконечно недовольные: бу-бу-бу-бу-бу. А палец о палец
не ударили, это все же тоже на моих плечах".
Источник: Советский Спорт
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