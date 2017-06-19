Виталий Мутко поделился мнением о Валерии Газааеве
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Цитата недели

Виталий Мутко поделился мнением о Валерии Газааеве

www.topnews.ru 19 июня 2017г., 10:39

Вице-премьер по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики предложил дать стипендию талантливым футболистам.

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"Нам нужно создать систему, найти талантливых тренеров и поднять им зарплату, дать стипендию талантливым футболистам. И косить этот газон, как англичане, каждое утро, не отходя. А болтать бесконечно «надо начать заниматься юношеским футболом»… Да мы давно начали! Не так, как некоторые руководители, которых спрашивают «Как сборная сыграет?», а он – «Я считаю, как вы считаете». И сидят бесконечно недовольные: бу-бу-бу-бу-бу. А палец о палец не ударили, это все же тоже на моих плечах".

Источник: Советский Спорт

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