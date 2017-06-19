Лавров выразил надежду на дальнейшее партнерство
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События

Лавров выразил надежду на дальнейшее партнерство

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Лавров выразил надежду на дальнейшее партнерство

M24.ru 19 июня 2017г., 11:40

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на открытии министерского заседания БРИКС в Пекине сообщил, что российская сторона надеется на партнерство со странами "пятерки" в сентябре этого года в городе Сямэнь (КНДР)

.

При этом Лавров подчеркнул, что главам МИД необходимо обсудить проблемы международного уровня, а также согласовать все позиции. Он коснулся обсуждения вопросов борьбы с терроризмом и кризисов.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел РФ прилетел в Пекин в воскресенье, 18 июня. В этот же день он провел переговоры со своим китайским коллегой Ван И.

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