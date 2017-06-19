При этом Лавров подчеркнул, что главам МИД необходимо обсудить проблемы международного уровня, а также согласовать все позиции. Он коснулся обсуждения вопросов борьбы с терроризмом и кризисов.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел РФ прилетел в Пекин в воскресенье, 18 июня. В этот же день он провел переговоры со своим китайским коллегой Ван И.

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