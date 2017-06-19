Президент России планирует поездку в Удмуртию и Свердловскую область
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Президент России планирует поездку в Удмуртию и Свердловскую область

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Президент России планирует поездку в Удмуртию и Свердловскую область

M24.ru 19 июня 2017г., 12:40

Президент России Владимир Путин планирует посетить Республику Удмуртия и Свердловскую область.

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В планах президента проинспектировать работу временно исполняющих обязанности глав регионов Александра Бречалова и Евгения Куйвашева, которые намереваются принять участие в губернаторских выборах.

О планах посетить столицу Удмуртии Ижевск Путин сообщил во время "прямой линии". Это стало реакцией на жалобу жительницы города, которая рассказала, что люди до сих пор проживают в аварийных домах.

В июле российский лидер также планирует посетить Екатеринбург. Это связано с прохождением 10–13 июля международной промышленной выставки "Иннопром-2017".

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