версия для печати
Персона
Президент России планирует поездку в Удмуртию и Свердловскую область
Президент России Владимир Путин планирует посетить Республику Удмуртия и Свердловскую область..
В планах президента проинспектировать работу временно исполняющих обязанности глав регионов Александра Бречалова и Евгения Куйвашева, которые намереваются принять участие в губернаторских выборах.
О планах посетить столицу Удмуртии Ижевск Путин сообщил во время "прямой линии". Это стало реакцией на жалобу жительницы города, которая рассказала, что люди до сих пор проживают в аварийных домах.
В июле российский лидер также планирует посетить Екатеринбург. Это связано с прохождением 10–13 июля международной промышленной выставки "Иннопром-2017".онлайн, вклады, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.