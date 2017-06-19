Тема недели (Питер Инфо)

Выступая на открытии, Лавров напомнил о встрече глав государств БРИКС в сентябре текущего года. Он выразил надежду, что эта встреча сможет помочь в укреплении партнерства стран.

Помимо этого, лидеры стран БРИКС планируют провести встречу в городе Сямэнь (КНР). По мнению Лаврова, перед встречей необходимо согласовать позиции по вопросам кризиса, а также международных проблем.

В воскресенье, 18 июня, Лавров провел переговоры с главой МИД Китая Ван И. Он напомнил, что в 2016 году президент РФ Владимир Путин на встрече лидеров БРИКС затронул вопросы борьбы с терроризмом и создания энергетического агентства БРИКС.

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