Здесь интересно

Они выпустят в небо порядка 60 тысяч залпов. Для проведения конкурсной программы будет использовано около 27 тонн пиротехники. Высота фейерверков достигнет 200 метров.

Фестиваль состоится в Братеевском парке на юге столицы. Площадка будет работать с 12:00, сами фейерверки планируется запускать с 21:00 до 22:45.

Участие в фестивале примут команды из России, Австрии, Армении, Бразилии, Китая, Румынии, Хорватии и Японии. Каждый день фестиваля будут выступать по четыре команды. Профессиональное жюри выберет тройку победителей, оценивая зрелищность и синхронность залпов, целостность композиции и музыки. Лучшие команды получат золотой, серебряный и бронзовый кубки.

Как рассказал глава департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев, фестиваль ежегодно привлекает внимание не только москвичей, но и многочисленных туристов.

В 2017 году гости фестиваля увидят не только пиротехнические выступления, но и концерты звезд российской эстрады, а также смогут посетить мастер-классы, квесты, встречи с поэтами и актерами, зону спортивных развлечений и многое другое. Фестиваль посвятят юбилею города – столица отмечает 870-летие.

В 2016 году фестиваль фейерверков проходил 23 и 24 июля. Гран-при фестиваля получила команда из Китая, первое место жюри присудили специалистам из Казахстана, второе место – команде Азербайджана, третье досталось российским пиротехникам. Специальный приз жюри получили гости из Португалии.

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