Как сообщили в пресс-службе Кремля, изменения уточняют порядок установления неполного рабочего дня, в том числе предоставление работнику перерыва для отдыха.

Кроме того, предусматривается правило, согласно которому работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, ненормированный рабочий день может устанавливаться, только если соглашением сторон трудового договора установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем (сменой).

Также поправками конкретизируется порядок учета работы, произведенной сверх нормы рабочего дня в выходные и нерабочие праздничные дни, при исчислении продолжительности сверхурочной работы, которая подлежит оплате в повышенном размере.

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