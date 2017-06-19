Поправки предусматривают увеличение размера совокупной суммы денежных средств, которые могут быть переданы в течение календарного года по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета, с 400 тыс. до 1 млн рублей.

Отмечается, что новые правила будут распространяться на инвестиционные счета первого типа, которые предусматривают возврат налога на доходы физлиц (НДФЛ, 13%), и на ИИС второго типа, владельцы которых освобождаются от уплаты налогов на инвестиционный доход, но обязаны инвестировать минимум на три года.

Кроме того, размер налогового вычета по ИИС не будет меняться — он сохранится на прежнем уровне в 52 тыс. рублей. Теперь, когда владелец инвестиционного счета внесет на него 1 млн рублей, он сможет вернуть лишь часть НДФЛ от этой суммы (52 тыс. из 130 тыс. рублей).

Индивидуальный инвестиционный счет — специальный брокерский счет, по которому предоставляются налоговые льготы при уплате НДФЛ.



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