Экономика
Максимальный взнос на инвестиционный счет стал выше
Президент РФ Владимир Путин подписал закон «О рынке ценных бумаг», которым увеличил предел первого взноса на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) с 400 тыс. до 1 млн рублей..
Поправки предусматривают увеличение размера совокупной суммы денежных средств, которые могут быть переданы в течение календарного года по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета, с 400 тыс. до 1 млн рублей.
Отмечается, что новые правила будут распространяться на инвестиционные счета первого типа, которые предусматривают возврат налога на доходы физлиц (НДФЛ, 13%), и на ИИС второго типа, владельцы которых освобождаются от уплаты налогов на инвестиционный доход, но обязаны инвестировать минимум на три года.
Кроме того, размер налогового вычета по ИИС не будет меняться — он сохранится на прежнем уровне в 52 тыс. рублей. Теперь, когда владелец инвестиционного счета внесет на него 1 млн рублей, он сможет вернуть лишь часть НДФЛ от этой суммы (52 тыс. из 130 тыс. рублей).
Индивидуальный инвестиционный счет — специальный брокерский
счет, по которому предоставляются налоговые льготы при уплате НДФЛ.
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.