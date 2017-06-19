Здоровый образ жизни позволяет выпить не более 14 алкогольных единиц в неделю
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Будем здоровы

Здоровый образ жизни позволяет выпить не более 14 алкогольных единиц в неделю

Здоровый образ жизни позволяет выпить не более 14 алкогольных единиц в неделю

www.topnews.ru 19 июня 2017г., 13:53

Шведские исследователи выявили главные элементы здорового образа жизни.

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Группа шведских ученых выявила главные факторы, обеспечивающие максимальную продолжительность жизни человека. Исследователи утверждают, что существует четыре главных элемента здорового образа жизни: полный отказ от курения, регулярные физические нагрузки, диета и умеренность в употреблении алкоголя.

14 алкогольных единиц - это примерно 420 мл водки, виски, коньяка или других крепких напитков, либо 2 100 мл вина или 3500 мл пива. На этом фоне необходимо совершенно исключить курение, заниматься не менее 150 минут спортом в неделю, а диета должна быть сбалансированной по количеству питательных веществ и витаминов.

Соответствующие результаты были получены по результатам 16-летнего наблюдения за  33 тысячами мужчин и 30 тысячами женщин в возрасте от 45 до 83 лет. К концу исследования из числа испытуемых из жизни ушло 8,5 тысяч мужчин и 6,5 тысяч женщин.

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