С 21 июня по 13 августа совместно с Петром Айду и Приютом роялей организаторы выставки расскажут посетителям о московской фортепианной жизни 19 – начала 20-го века.

Как сообщила пресс-служба музея, главным героем выставки станет музыкальный инструмент. Основу экспозиции составят рояли и пианино из коллекции Приюта роялей. На выставке будут представлены инструменты, изготовленные в Москве в 19 — начале 20 веков, а также инструменты, произведенные в других городах России.

«На выставке будет представлено 30 роялей и 20 пианино произведённых в Москве и других городах, - рассказали в пресс-службе.

В коллекции есть инструменты из имения Льва Толстого в Ясной поляне и квартиры Андрея Белого. Экспозиция выставки будет дополнена различными предметами быта, мебелью и изобразительными материалами из фондов Музея Москвы.

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