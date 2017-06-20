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Московская жизнь
Технические работы пройдут на станции «Улица 1905 года»
Эти работы начинаются 20 июня и продлятся месяц..
Эскалатор на станции метро «Улица 1905 года» Таганско-Краснопресненской линии закроется на месячный ремонт 20 июня. Такую информацию предоставил москвичам ГУП «Московский метрополитен».
«20 июня закроется на ремонт один из трех эскалаторов, расположенных на станции метро «Улица 1905 года» Таганско-Краснопресненской линии. Ремонт продлится до 28 июля», - отметили в пресс - службе.онлайн, вклады, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
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