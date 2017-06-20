Эскалатор на станции метро «Улица 1905 года» Таганско-Краснопресненской линии закроется на месячный ремонт 20 июня. Такую информацию предоставил москвичам ГУП «Московский метрополитен».

«20 июня закроется на ремонт один из трех эскалаторов, расположенных на станции метро «Улица 1905 года» Таганско-Краснопресненской линии. Ремонт продлится до 28 июля», - отметили в пресс - службе.

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