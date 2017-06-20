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События
Резервные ЕГЭ по географии и информатике пройдут сегодня
Приблизительно 9 тыс. выпускников будут сегодня проэкзаменованы по географии и информатике. Это начало периода резервных дней для основного этапа сдачи ЕГЭ..
Заявления на участие в ЕГЭ по информатике и ИКТ в резервный срок подали около 5,6 тыс. человек, из них 1,1 тыс. — выпускники текущего года; заявления на участие в ЕГЭ по географии в резервный срок подали около 3 тыс. человек, в том числе около 1,7 тыс. выпускников текущего года.
Сдать экзамены в резервный срок могут выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, получившие неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов — русскому языку и математике, либо пропустившие экзамен по уважительной причине.
Результаты будут известны не позднее 4 июля 2017 года.онлайн, вклады, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
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