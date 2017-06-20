Заявления на участие в ЕГЭ по информатике и ИКТ в резервный срок подали около 5,6 тыс. человек, из них 1,1 тыс. — выпускники текущего года; заявления на участие в ЕГЭ по географии в резервный срок подали около 3 тыс. человек, в том числе около 1,7 тыс. выпускников текущего года.

Сдать экзамены в резервный срок могут выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, получившие неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов — русскому языку и математике, либо пропустившие экзамен по уважительной причине.

Результаты будут известны не позднее 4 июля 2017 года.

онлайн, вклады, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,