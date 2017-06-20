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Происшествия
Cтолкновение поездов на Курском вокзале произошло 19 июня
Число пострадавших неизвестно..
Авария произошла между электричкой, ехавшей из Нахабино в Щербинку, и скоростным поездом «Стриж», следовавшим из Нижнего Новгорода в Москву.
В результате ЧП два вагона частично сошли с рельсов. Данные о пострадавших уточняются. Известно, что пассажиры из вагонов эвакуированы.
Как сообщили в пресс-службе МЖД, в результате схода с рельсов двух вагонов электропоезда на Курском вокзале за медицинской помощью обратились два пассажира поезда «Стриж».
Сотрудники МЧС проводят аварийно-восстановительные работы на месте происшествия.онлайн, вклады, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
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