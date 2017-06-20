Авария произошла между электричкой, ехавшей из Нахабино в Щербинку, и скоростным поездом «Стриж», следовавшим из Нижнего Новгорода в Москву.

В результате ЧП два вагона частично сошли с рельсов. Данные о пострадавших уточняются. Известно, что пассажиры из вагонов эвакуированы.

Как сообщили в пресс-службе МЖД, в результате схода с рельсов двух вагонов электропоезда на Курском вокзале за медицинской помощью обратились два пассажира поезда «Стриж».

Сотрудники МЧС проводят аварийно-восстановительные работы на месте происшествия.

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