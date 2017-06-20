Второй спектакль создан из девяти произведений Чехова и Бунина.



Он представляет из себя литературно-сценический коллаж по сценарию классиков. Декорации специально создавались простыми, при этом главное в спектакле - это работа каждого актера над ролью, оторую он играет.

В этом году режиссерами дипломной постановки также стали Игорь Яцко, Вера Камышникова, Александр Коручеков. Титры, демонстрируемые в спектакле, создал Александр Адабашьян. В спектакле играют студенты, прослушавшие в Академии годичный курс "Актерское искусство в современных условиях".

Источник: Молнет.ru

онлайн, вклады, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,