Встреча группы B, состоявшаяся в Сочи, завершилась со счетом 3:2 в пользу немецкой команды. Первый гол забил Ларс Штиндль на пятой минуте матча, второй – Юлиан Дракслер на 44-й минуте с пенальти, третий – Леон Горцка на 48-й. У австралийцев отличились Томас Рогич на 41-й минуте и Томи Юрич на 56-й.

Ранее сборная Чили обыграла команду Камеруна. Чилийская и немецкая сборные имеют в активе по три очка, 22 июня во втором туре они сыграют на "Казань Арене". В этот же день на стадионе "Санкт-Петербург" пройдет встреча австралийцев и камерунцев.

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