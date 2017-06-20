Дан старт онлайн-обучению посредством грантов
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Образование/Карьера

Дан старт онлайн-обучению посредством грантов

Фото: ТАСС/Юрий Белинский

Дан старт онлайн-обучению посредством грантов

M24.ru 20 июня 2017г., 11:41

Соответствующий документ во вторник, 20 июня, подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

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На эти цели в 2017 году из федерального бюджета выделят 400 миллионов рублей, а в 2018 и 2019 годах по 300 миллионов рублей.

Вузы должны будут создать системы оценки качества онлайн-обучения, разработать программное обеспечение и технологическую инфраструктуру, а также повысить квалификацию преподавателей в этой сфере. Грантопулачателей определит конкурсный отбор. Принять участие в нем могут любые вузы, предоставившие заявки в минобрнауки.

Нововведения являются частью государственной программы "Развитие образования", действующей до 2020 года.

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