Образование/Карьера

На эти цели в 2017 году из федерального бюджета выделят 400 миллионов рублей, а в 2018 и 2019 годах по 300 миллионов рублей.

Вузы должны будут создать системы оценки качества онлайн-обучения, разработать программное обеспечение и технологическую инфраструктуру, а также повысить квалификацию преподавателей в этой сфере. Грантопулачателей определит конкурсный отбор. Принять участие в нем могут любые вузы, предоставившие заявки в минобрнауки.

Нововведения являются частью государственной программы "Развитие образования", действующей до 2020 года.

онлайн, вклады, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,