Он дал следующий комментарий по данному вопросу: «Мы об этом (шаге США — com.) сожалеем. И именно с таким чувством в очередной раз упущенных возможностей двинуться к улучшению наших двусторонних отношений приступаем к проработке наших ответных мер».

«Льют воду на ветряную мельницу войны в Киеве», именно в таких выражениях говорят теперь о людях, которые не допускают урегулирования ситуации по вопросу Минских соглашений.

38 объектов попали под наблюдение со стороны американцев по причине применения санкций.

Перечень организаций:



- частная российская военная компания (ЧВК) «Вагнер» и лично ее руководитель подполковник запаса Дмитрий Уткин;

- фирмы бизнесмена Евгения Пригожина Concord-catering («Конкорд кейтеринг») и Concord Management and Consulting («Конкорд менеджмент и консалтинг»);

- Дочерние компаний «Транснефти» — «Черномортранснефть», «Гипротрубопровод», негосударственного пенсионного фонда «Транснефть»;

- другие структуры;

- член Совета Федерации;

- спецпредставитель президента РФ по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом Александр Бабаков и двое его сотрудников — Александр Воробев и Михаил Плисюк.

- 11 человек и организаций из Крыма

- организации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР);

- ЦБ этих республик;

- российский ЦМР-банк («Центр международных расчетов»).

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