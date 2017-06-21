Россия готова ответить на санкции США
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Экономика

Россия готова ответить на санкции США

МИД РФ

Россия готова ответить на санкции США

ИА «РОСБАЛТ» 21 июня 2017г., 10:32

Со стороны России началась подготовка ответных мер в связи с усилением санкций со стороны Америки. Заявление на эту тему сделал ответственный за это направление переговоров Сергей Рябков.

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Он дал следующий комментарий по данному вопросу: «Мы об этом (шаге США — com.) сожалеем. И именно с таким чувством в очередной раз упущенных возможностей двинуться к улучшению наших двусторонних отношений приступаем к проработке наших ответных мер».

«Льют воду на ветряную мельницу войны в Киеве», именно в таких выражениях говорят теперь о людях, которые не допускают урегулирования ситуации по вопросу Минских соглашений.

38 объектов попали под наблюдение со стороны американцев по причине применения санкций. 

Перечень организаций:

- частная российская военная компания (ЧВК) «Вагнер» и лично ее руководитель подполковник запаса Дмитрий Уткин;
- фирмы бизнесмена Евгения Пригожина Concord-catering («Конкорд кейтеринг») и Concord Management and Consulting («Конкорд менеджмент и консалтинг»);
- Дочерние компаний «Транснефти» — «Черномортранснефть», «Гипротрубопровод», негосударственного пенсионного фонда «Транснефть»;
- другие структуры; 
- член Совета Федерации;
- спецпредставитель президента РФ по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом Александр Бабаков и двое его сотрудников — Александр Воробев и Михаил Плисюк.

- 11 человек и организаций из Крыма
- организации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР);
- ЦБ этих республик;
- российский ЦМР-банк («Центр международных расчетов»).

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