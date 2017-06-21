Московская жизнь
Заканчивается строительство самой огромной школы в Москве
Открытие школы намечено на 1 сентября. Здание расположено в Некрасовке..
«Самая большая школа в столице на 2100 мест в районе Некрасовки на юго-востоке Москвы отроется в День знаний. Сейчас на объекте завершаются отделочные работы, поставка оборудования и благоустройство прилегающей территории», - рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.
Он заметил также, то в настоящий момент времени идет активное строительство в этом районе города и новостройки, точнее жители домов нуждаются в школе.
Темпы строительства опережают график и в сентябре 2017 года школьников ждет приятный сюрприз. В рамках инвестиционной программы запланировано строительство еще девяти дошкольных заведений и трех общеобразовательных школ.
Необыкновенная М-образная схема проектирования помещения, где в центральной части собраны блоки для обслуживающего персонала (спортзалы, актовые залы, столовая, библиотека), а по бокам располагаются учебные комнаты позволит создать необходимое освещение учебных классов с ориентацией на восток, юго-восток и юг.
Блок для маленьких - 1-2 классы – 400 человек, 3-4 классы –
400 человек;
Блок для основной и средней школы - 5-9 классы – 40 классов – 1000 учащихся, 10-11классы – 12 классов – 300 учащихся;
Четыре этажа займут 28 тысяч кв. м. Необычным является наличие нескольких вестибюлей. Пара вестибюлей с северной стороны для младшего а также отдельно для средней и старшей. И парадный вестибюль на южной стороне помещения. В соответствии с функциональной принадлежностью каждый блок покрасят в определенный цвет, что поможет визуально отличать различные части огромного здания школы.
Правая часть здания определена для младшего поколения школьников. Кроме учебных классов присутствуют в этом крыле также игровые помещения для продленки, спальни, кабинет труда, моделирования и технической игрушки, изобразительного искусства и природы, кабинеты иностранного языка, помещение для проектной деятельности, группа зрительного зала начальной школы с залом на 475 мест и подсобными помещениями, спортивный зал.
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