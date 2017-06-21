Как напоминает аналитик «Альпари» Владислав Антонов, во вторник 20 июня по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 119,00 коп. (+2,04%), до 59,63 руб., курс евро — на 115,75 коп. (+1,78%), до 66,34 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $6,3 млрд (+50.00%), евро/рубль — 289,7 млн евро (+17,95%).

Центральный банк России с 21 июня повысил официальный курс доллара США к рублю на 62,01 коп., до 58,5786 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 65,321 руб., что выше предыдущего дня на 45,96 коп.

Торги на внутреннем валютном рынке открылись незначительным снижением по иностранным валютам. Рубль находился в плюсе несколько минут, после чего активировалась новая фаза его ослабления. Он подешевел к инвалютам на фоне обвала нефтяных котировок. На торгах в Европе цена на Brent снизилась на 3,7%, до $45,42 за баррель.

Обвал нефтяных котировок был вызван техническими факторами и общим укреплением американского доллара на валютном рынке. Доллар США резко подорожал к фунту на заявлениях главы Банк Англии Марка Карни о том, что повышать ставки преждевременно. Британец с нефтью утащили за собой вниз другие валюты, в том числе и рубль. Когда индекс доллара перешел в коррекционную фазу, цена на нефть восстановилась на 1,6%, до $46,17.

Нефть скорректировалась, а введение новых антироссийских санкций со стороны США не дали российской валюте откатиться от достигнутых минимумов. Курс доллара вырос до 59,77 руб., курс евро — до 66,56 руб.

«Падение курса рубля могло быть больше, но все обошлось. Опасения участников рынка не подтвердились. Американские власти не стали накладывать санкции на российские ОФЗ. Продажи российских облигаций зарубежными инвесторами прекратились. По итогам дня индекс государственных облигаций России (RGBI) закрылся в зеленой зоне — плюс 0,01%», — отмечает аналитик.

В среду на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом плюсе. Последний отчет Американского института нефти отразил сокращение запасов нефти в США. Но за минувшую неделю опять увеличились запасы бензина и дистиллятов.

Согласно последним данным, запасы сырой нефти в США за неделю до 16 июня снизились на 2.72 млн баррелей, но при этом выросли запасы бензина и дистиллятов. Запасы бензина увеличились на 0.346 млн баррелей, дистиллятов — на 1.837 млн.

Вечером аналогичные данные опубликует Минэнерго США. Ожидается, что запасы нефти сократятся на 1.25 млн баррелей. Запасы бензина увеличатся на 0.101 млн баррелей, дистиллятов — на 0,5 млн баррелей.

«В настоящее время динамика цен на нефть остаётся главным драйвером для курса рубля. Нет роста нефтяных котировок — нет роста курса рубля. Давление на нефть сохранится до выхода отчета Минэнерго США. К этому времени курс доллара может протестировать уровень 60 руб., курс евро — 66,75 руб. Следующими целевыми для валют выступят уровни 60,65 руб. и 67,50 руб. соответственно», — полагает эксперт.

Если сегодняшний отчет Минэнерго США опять разочарует участников рынка, тогда идём ниже к $44,50. О смене медвежьих настроений будем говорить, когда цена закрепится выше $47 за баррель, резюмирует Антонов.

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