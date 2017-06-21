Программа строительства:



Щербинка - шесть машиномест

поселение Марушкинское - четыре машиноместа

поселение Роговское - четыре машиноместа

поселение Киевский - шесть машиномест

поселение Кленовское - четыре машиноместа

поселение Михайлово-Ярцевское - четыре машиноместа.

онлайн, вклады, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,