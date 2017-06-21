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Московская жизнь
Программа «Новой» Москвы позволяет реализовать строительство 16 пожарных депо
В 2021 строительство новых зданий для 16 пожарных депо закончится..
Программа строительства:
Щербинка - шесть машиномест
поселение Марушкинское - четыре машиноместа
поселение Роговское - четыре машиноместа
поселение Киевский - шесть машиномест
поселение Кленовское - четыре машиноместа
поселение Михайлово-Ярцевское - четыре машиноместа.
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