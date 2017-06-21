«Мы думаем установить алкозамки в своих авто ближе к Новому году», – сказали в пресс-службе Car5.

В компании «Делимобиль» планируют оснастить машины приборами в течение 2017 года. В YouDrive также прорабатывают возможность появления алкозамков, чтобы снизить количество грубых нарушений клиентов, принявших алкоголь. В пресс-службе BelkaCar уточнили порталу m24.ru, что оператор не собирается устанавливать алкозамки, - система автомобиля следит лишь за агрессивным вождением клиента.



Алкозамок – прибор, не допускающий пуск двигателя автомобиля без предварительного прохождения проверки водителя через алкотестер.

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