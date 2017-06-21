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Московская жизнь
За нарушениями на автомагистралях будут следить алзомаки
Наблюдение планируют устанавливать в машинах городского каршеринга в 2017 году..
«Мы думаем установить алкозамки в своих авто ближе к Новому году», – сказали в пресс-службе Car5.
В компании «Делимобиль» планируют оснастить машины приборами
в течение 2017 года. В YouDrive также прорабатывают возможность появления
алкозамков, чтобы снизить количество грубых нарушений клиентов, принявших
алкоголь. В пресс-службе BelkaCar уточнили порталу m24.ru, что оператор не
собирается устанавливать алкозамки, - система автомобиля следит лишь за
агрессивным вождением клиента.
Алкозамок – прибор, не допускающий пуск двигателя автомобиля без предварительного прохождения проверки водителя через алкотестер.
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